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5 часов назад

Аргентинские телеведущие отпраздновали смерть Елизаветы II

Алиса Селезнёва

Ведущий аргентинского телевидения, комментируя новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, призвал «поаплодировать Сатане, который ее забрал». Видеозапись программы привело Ura.ru.

На кадрах, опубликованных изданием, ведущие громко поаплодировали, а затем один из них открыл бутылку шампанского и наполнил бокал.

Умерла королева Великобритании Елизавета II

При этом телеведущий назвал умершую королеву «нацисткой» и выразил радость, что она «покинула планету Земля».

Именно Елизавету II считают причастной к Фолклендской войне 1982 года между Великобританией и Аргентиной.

Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с монаршей особой.

Траур в связи со смертью королевы также объявили Куба, Бразилия, Белиз и Сент-Винсент и Гренадины.

В мире,Видео,Елизавета II,
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