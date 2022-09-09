Аргентинские телеведущие отпраздновали смерть Елизаветы II

Ведущий аргентинского телевидения, комментируя новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, призвал «поаплодировать Сатане, который ее забрал». Видеозапись программы привело Ura.ru.

На кадрах, опубликованных изданием, ведущие громко поаплодировали, а затем один из них открыл бутылку шампанского и наполнил бокал.

При этом телеведущий назвал умершую королеву «нацисткой» и выразил радость, что она «покинула планету Земля».

Именно Елизавету II считают причастной к Фолклендской войне 1982 года между Великобританией и Аргентиной.

Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с монаршей особой.