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5 часов назад

Кафе британки закидали яйцами из-за высказывания в адрес Елизаветы II

Никита Бородкин

Британцы забросали яйцами кафе быстрого питания после того, как его хозяйка выложила в видео, посвященное празднованию смерти королевы Елизаветы II. Как сообщает РЕН ТВ, в сети женщина опубликовала видеозапись, на которой она открыла бутылку шампанского, держа в руках доску с надписью «Ящерица Лиз мертва».

Кафе британки закидали яйцами из-за высказывания в адрес Елизаветы II
Фото: ReutersReuters

«Лондонский мост рухнул!», — радостно прокричала женщина.

Отмечается, что на место вызвали полицию, которая разбирается во всех обстоятельствах происшествия. Кафе пришлось временно закрыть.

Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с королевой.

В мире,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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