Кафе британки закидали яйцами из-за высказывания в адрес Елизаветы II

Британцы забросали яйцами кафе быстрого питания после того, как его хозяйка выложила в видео, посвященное празднованию смерти королевы Елизаветы II. Как сообщает РЕН ТВ, в сети женщина опубликовала видеозапись, на которой она открыла бутылку шампанского, держа в руках доску с надписью «Ящерица Лиз мертва».
«Лондонский мост рухнул!», — радостно прокричала женщина.
Отмечается, что на место вызвали полицию, которая разбирается во всех обстоятельствах происшествия. Кафе пришлось временно закрыть.
Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с королевой.