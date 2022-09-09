Кафе британки закидали яйцами из-за высказывания в адрес Елизаветы II

Британцы забросали яйцами кафе быстрого питания после того, как его хозяйка выложила в видео, посвященное празднованию смерти королевы Елизаветы II. Как сообщает РЕН ТВ, в сети женщина опубликовала видеозапись, на которой она открыла бутылку шампанского, держа в руках доску с надписью «Ящерица Лиз мертва».

Фото: Reuters Reuters

«Лондонский мост рухнул!», — радостно прокричала женщина.

Отмечается, что на место вызвали полицию, которая разбирается во всех обстоятельствах происшествия. Кафе пришлось временно закрыть.