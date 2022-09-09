Главные события, произошедшие за время правления Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Она царствовала дольше всех своих предшественников и стала свидетельницей ключевых исторических событий - о них читайте в материале «Рамблера».

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI. В феврале 2022-го ее правлению исполнилось 70 лет.

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Запуск коммерческих самолетов

Через несколько месяцев после восшествия Елизаветы на престол - 2 мая 1952 года - было запущено первое в мире коммерческое авиасообщение.

Коммерческий реактивный самолет национальной британской авиакомпании British Overseas Aircraft Corporation впервые доставил пассажиров из Лондона в Йоханнесбург, открыв новую эру путешествий.

Начало космической эры

Королева стала свидетельницей того, как 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли - «Спутник-1», ознаменовав начало космической эры.

Битломания

При королеве в 1960-х произошел бум рок-н-ролла и появились четыре парня из Ливерпуля, прославившиеся на весь мир, - The Beatles. Их слава была такова, что в парламенте обсуждали, достаточно ли полицейские защищены от толп фанатов, преследующих музыкантов по всей стране.

Деколонизация и окончательный распад империи

С момента рождения Елизаветы Британская империя начала трансформироваться в Содружество наций. В 1960-х и 1970-х годах произошла долгожданная деколонизация Африки и Карибского бассейна. Более 20 стран провозгласили независимость от Великобритании в этот период.

Демонтаж империи проложил путь для присоединения Британии к европейскому сообществу. В 1973 году при правительстве Эдварда Хита Великобритания стала полноправным членом Европейского экономического сообщества.

Чернобыль

26 апреля 1986 года на территории бывшего СССР произошла одна из самых страшных ядерных аварий в мировой истории - Чернобыльская катастрофа.

Рождение интернета

В 1989 году королева стала свидетельницей рождения Всемирной паутины, созданной британцем Тимом Бернерсом-Ли Он изобрел ее, чтобы связать ученых со всего мира, работая в ЦЕРНе, - Европейской организации по ядерным исследованиям в Швейцарии.

Распад СССР

Распад Советского Союза завершился подписанием Беловежских соглашений и Алма-Атинской декларации 8 и 21 декабря 1991 года соответственно. Президентом России стал Борис Ельцин. В 1994-м королева в первый и последний раз посетила Россию, встретилась с Ельциным и провела по два дня в Москве и Санкт-Петербурге.

Королева подарила семье Ельциных ларец из полированного дерева.

«Я открыл его. И повеяло какой-то детской сказкой - в коробке оказалось множество выдвижных ящичков. В ящичках - пакетики с семенами. Целая коллекция семян из королевского сада», - рассказывал политик.

Сейчас этот ларец выставлен в витрине подарков в Ельцин Центре.

Brexit

При Елизавете Великобритания присоединилась к европейским сообществам, ставшим основой для будущего Евросоюза, и при ней же покинула ЕС.

Королева стала свидетельницей того, как 52 процента британцев проголосовали за выход из ЕС - Brexit - 23 июня 2016 года.