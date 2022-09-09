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5 часов назад

Европейская страна допустила постепенное снятие санкций с РФ

Лера Букина

Существует вероятность, что санкции против России постепенно снимут. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung.

По его словам, обсуждать данный вопрос сторонам можно будет в Вене. Вместе с тем Шалленберг подчеркнул, что рестрикции Евросоюза в отношении ряда россиян не изменятся. Так, ни один гражданин РФ, который попал в санкционный список, не будет из него исключен.

«Могу заверить, что Евросоюз един в этом вопросе, режим санкций не будет изменен. И действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка», — подчеркнул глава австрийского МИД.

Санкционная кампания против РФ последовала за началом спецоперации России на Украине. Запад начал вводить жесткие рестрикции, которые, в частности, коснулись ряда лиц – граждан РФ.

В ЕС произошел раскол из-за новых ограничений против России

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российские граждане не наблюдают масштабных санкций Запада против РФ. Он подчеркнул, что против страны ввели уже 11 тысяч мер, что стало рекордом.

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