Премьер Польши тайно отправился в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тайно отправился в Киев. Министр намерен провести ряд переговоров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Polsat News.
Как уточнил официальный представитель кабмина Петр Мюллер, Моравецки проведет серию встреч, на которых будет обсуждаться геополитическая ситуация, энергетический рынок, а также военная безопасность.
«Важные вещи, которые мы обсудим в связи с геополитической ситуацией, в том числе на энергетическом рынке, энергетической и военной безопасности», - сказал Мюллер.
При этом он подчеркнул, что в связи с процедурой безопасности информация о местах посещения премьера предоставляется с определенным опозданием.
«Такие жесты и присутствие — это всегда политический сигнал Кремлю, и этот сигнал будет подан и сегодня. Мы поддержим Украину в этой очень сложной ситуации, потому что считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Кроме того, защита Украины — это и защита нашей безопасности», — отметил он.
Ранее Моравецкий выразил надежду, что Великобритания под руководством премьер-министра Лиз Трасс усилит поддержку Украины. Он подчеркнул, что в НАТО теперь есть важный союзник, который поможет в восстановления мира и сохранении независимости на Украине.