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26 минут назад

Премьер Польши тайно отправился в Киев

Елена Прошина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тайно отправился в Киев. Министр намерен провести ряд переговоров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Polsat News.

Премьер Польши тайно отправился в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнил официальный представитель кабмина Петр Мюллер, Моравецки проведет серию встреч, на которых будет обсуждаться геополитическая ситуация, энергетический рынок, а также военная безопасность.

«Важные вещи, которые мы обсудим в связи с геополитической ситуацией, в том числе на энергетическом рынке, энергетической и военной безопасности», - сказал Мюллер.

При этом он подчеркнул, что в связи с процедурой безопасности информация о местах посещения премьера предоставляется с определенным опозданием.

«Такие жесты и присутствие — это всегда политический сигнал Кремлю, и этот сигнал будет подан и сегодня. Мы поддержим Украину в этой очень сложной ситуации, потому что считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Кроме того, защита Украины — это и защита нашей безопасности», — отметил он.

Ранее Моравецкий выразил надежду, что Великобритания под руководством премьер-министра Лиз Трасс усилит поддержку Украины. Он подчеркнул, что в НАТО теперь есть важный союзник, который поможет в восстановления мира и сохранении независимости на Украине.

В мире,Матеуш Моравецкий,Петр Мюллер,НАТО,
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