Премьер Польши тайно отправился в Киев

«Такие жесты и присутствие — это всегда политический сигнал Кремлю, и этот сигнал будет подан и сегодня. Мы поддержим Украину в этой очень сложной ситуации, потому что считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Кроме того, защита Украины — это и защита нашей безопасности», — отметил он.