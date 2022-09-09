В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
48 минут назад

Принц Уильям и Кейт Миддлтон обновили титулы в социальных сетях

Никита Бородкин

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон обновили титулы в социальных сетях. Как сообщает «Газета.ru», теперь в их аккаунтах указано «герцог и герцогиня Корноульские и Кембриджские».

Принц Уильям и Кейт Миддлтон обновили титулы
Фото: ReutersReuters

Напомним, что ранее Уильям и Миддлтон носили титулы герцога и герцогини Кембриджских. Они получили их в день свадьбы, 29 апреля 2011 года, от Елизаветы II. Ожидается, что паре также перейдет титул принца и принцессы Уэльских — ранее этот титул носил принц Чарльз, который после смерти королевы стал королем Карлом III.

Отметим, что титул принца Уэльского не переходит автоматически. Сам Карл III получил его от своей матери Елизаветы II в возрасте 9 лет и должен будет передать его Уильяму и Кейт.

Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с монаршей особой.

В мире,Елизавета II,Чарльз Виндзор,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители