Принц Уильям и Кейт Миддлтон обновили титулы

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон обновили титулы в социальных сетях. Как сообщает «Газета.ru», теперь в их аккаунтах указано «герцог и герцогиня Корноульские и Кембриджские».

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Напомним, что ранее Уильям и Миддлтон носили титулы герцога и герцогини Кембриджских. Они получили их в день свадьбы, 29 апреля 2011 года, от Елизаветы II. Ожидается, что паре также перейдет титул принца и принцессы Уэльских — ранее этот титул носил принц Чарльз, который после смерти королевы стал королем Карлом III.

Отметим, что титул принца Уэльского не переходит автоматически. Сам Карл III получил его от своей матери Елизаветы II в возрасте 9 лет и должен будет передать его Уильяму и Кейт.