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7 часов назад

Влиятельная прозападная страна отказалась вводить санкции против РФ

Алиса Селезнёва

ЮАР придерживается «взвешенной и сбалансированной» политики по поводу украинского кризиса и не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела.

Южно-Африканская Республика является единственной страной континента, которая входит в G20 и БРИКС, и Вашингтон и Брюссель неоднократно требовали от Претории прояснить позицию в отношении конфликта на Украине и ужесточить подход к России.

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На 16 сентября намечена встреча президента страны Сирила Рамафоса с американским лидером Джо Байденом, одной из тем которой станет позиция ЮАР по отношению к украинскому кризису. Однако официальный представитель МИД республики Клейсон Моньела подчеркнул, что Претория не собирается ничего менять в отношениях с Москвой.

«Нет, не будет никакого изменения, никаких санкций. ЮАР проводит независимую внешнюю политику, которая не подвержена влиянию других стран. Наша внешняя политика исходит из наших национальных интересов, а не внешнего давления», - заметил он.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

После начала военных действий на Украине, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, помимо всего прочего, активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов долларов. Были введены и ограничения на закупку российских угля и нефти, что привело к росту цен в Европе и США.

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