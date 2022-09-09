Влиятельная прозападная страна отказалась вводить санкции против РФ

ЮАР придерживается «взвешенной и сбалансированной» политики по поводу украинского кризиса и не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела.

Южно-Африканская Республика является единственной страной континента, которая входит в G20 и БРИКС, и Вашингтон и Брюссель неоднократно требовали от Претории прояснить позицию в отношении конфликта на Украине и ужесточить подход к России.

На 16 сентября намечена встреча президента страны Сирила Рамафоса с американским лидером Джо Байденом, одной из тем которой станет позиция ЮАР по отношению к украинскому кризису. Однако официальный представитель МИД республики Клейсон Моньела подчеркнул, что Претория не собирается ничего менять в отношениях с Москвой.

«Нет, не будет никакого изменения, никаких санкций. ЮАР проводит независимую внешнюю политику, которая не подвержена влиянию других стран. Наша внешняя политика исходит из наших национальных интересов, а не внешнего давления», - заметил он.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»