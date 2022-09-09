Лукашенко сравнил Белоруссию с Северной Кореей

«По этому торжественному случаю следует вспомнить о сходстве исторических судеб белорусского и северокорейского народов. Обе республики принесли большие жертвы, чтобы добыть и сохранить свою независимость, а также право на устойчивое развитие», — заявил президент Беларуси.