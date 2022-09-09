Началось 10-дневное прощание с Елизаветой II

Со смертью Елизаветы II Великобритания погрузилась в траур и начала десятидневное прощание с королевой, состоящее из множества торжественных церемоний. Как рассказало The Guardian, похороны состоятся лишь на десятый день.

Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Траур в связи со смертью королевы также объявили Куба, Бразилия, Белиз и Сент-Винсент и Гренадины.

Флаги над королевскими резиденциями, Уайтхоллом и другими правительственными зданиями были приспущены до полумачты, а веб-сайт королевской семьи превратился в черную страницу с кратким заявлением о смерти королевы. Правительственные веб-сайты также изменились - на них добавили черный баннер.

В первый день траура Вестминстерское аббатство и собор Святого Павла будут звонить в колокола, ожидаются торжественные салюты в Гайд-парке и Тауэр-Хилл, а также национальная минута молчания.

Король Карл III проведет свою первую аудиенцию у премьер-министра. Он также встретится с графом-маршалом, чтобы официально подписать полный план похорон.

Позже на этой неделе Карл выступит с обращением к стране и Содружеству.

10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне соберется совет для провозглашения нового короля. Заявление совета будет публично зачитано с балкона Сент-Джеймсского дворца. После этого король встретится с премьер-министром и кабинетом министров, лидером оппозиции, архиепископом Кентерберийским и деканом Вестминстера.

Государственные похороны, как ожидается, состоятся через десять дней.

Гроб отправят из шотландского замка Балморал, где умерла королева, во дворец Холируд в Эдинбурге - официальную резиденцию британских монархов в Шотландии.

От Холируда по Королевской Миле до собора Святого Джайлса пройдет торжественная процессия с гробом, на которой будут присутствовать члены королевской семьи. Затем собор Святого Джайлса откроется для публики на 24 часа. После этого гроб будет доставлен в Лондон.

Король Карл тем временем посетит Северную Ирландию, где получит послание с соболезнованиями в замке Хиллсборо, и побывает в соборе Святой Анны в Белфасте, «чтобы молиться и размышлять о жизни королевы».

На первом большом торжественном мероприятии, предшествующем похоронам, на пятый день прощания, гроб с телом королевы перенесут из Букингемского дворца в Вестминстер-холл. Гроб будет установлен на катафалке посреди Вестминстерского зала, который будет открыт для желающих попрощаться с Елизаветой II 23 часа в сутки.

Король Карл в это время отправится в Уэльс, чтобы присутствовать на службе в соборе Лландафф в Кардиффе, затем посетит валлийский сенед и получит официальные соболезнования. Также у него будет аудиенция с первым министром Уэльса. Затем представители Содружества начнут прибывать в Лондон.