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2 часа назад

«Мы не помогаем Украине»: в Бундестаге призвали к диалогу с Россией

Алиса Селезнёва

Власти Германии должны провести переговоры о возобновлении поставок газа и закончить экономическую войну с Россией, так как уничтожением собственной экономики никак не поможешь Украине. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, пишет Die Welt.

«Мы не помогаем Украине»: в Бундестаге призвали к диалогу с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, переговоры необходимы, «даже если нам будет трудно».

«Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией переговоры о возобновлении энергетических поставок, и не важно, по какому трубопроводу», - подчеркнула парламентарий.

Сара Вагенкнехт возложила на немецкие власти ответственность за развязанную экономическую войну с Россией и призвала принять меры для ее завершения дипломатическим путем.

«Не думаю, что, уничтожив собственную экономику, мы сможем закончить эти боевые действия (…) Мы не помогаем Украине, когда ломаем свою экономику и доводим людей до бедности», - считает она.

Вагенкнехт также подчеркнула, что стимулировать усилия правительства по налаживанию отношений с Россией могли бы массовые акции протеста по примеру Франции. Там «желтым жилетам» многого удалось добиться, в том числе и новых мер финансовой помощи, заметила она.

Шольц высказался о поддержке Украины

Ранее «Газпром» объявил об остановке газопровода «Северный поток», по которому идут поставки газа в Европу, на неопределенный срок. В компании заявили, что во время техобслуживания единственной рабочей турбины были выявлены неисправности и до их устранения работа газопровода невозможна. При этом обслуживать газопровод мешают западные санкции.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заметил, что предстоящая зима будет сложной, но Берлин к ней хорошо подготовился, запустив угольные электростанции и закачав газ в хранилища.

В мире,Сара Вагенкнехт,Олаф Шольц,Газпром,Бундестаг,
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