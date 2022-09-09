«Мы не помогаем Украине»: в Бундестаге призвали к диалогу с Россией

Власти Германии должны провести переговоры о возобновлении поставок газа и закончить экономическую войну с Россией, так как уничтожением собственной экономики никак не поможешь Украине. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, пишет Die Welt.

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По ее мнению, переговоры необходимы, «даже если нам будет трудно».

«Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией переговоры о возобновлении энергетических поставок, и не важно, по какому трубопроводу», - подчеркнула парламентарий.

Сара Вагенкнехт возложила на немецкие власти ответственность за развязанную экономическую войну с Россией и призвала принять меры для ее завершения дипломатическим путем.

«Не думаю, что, уничтожив собственную экономику, мы сможем закончить эти боевые действия (…) Мы не помогаем Украине, когда ломаем свою экономику и доводим людей до бедности», - считает она.

Вагенкнехт также подчеркнула, что стимулировать усилия правительства по налаживанию отношений с Россией могли бы массовые акции протеста по примеру Франции. Там «желтым жилетам» многого удалось добиться, в том числе и новых мер финансовой помощи, заметила она.

Ранее «Газпром» объявил об остановке газопровода «Северный поток», по которому идут поставки газа в Европу, на неопределенный срок. В компании заявили, что во время техобслуживания единственной рабочей турбины были выявлены неисправности и до их устранения работа газопровода невозможна. При этом обслуживать газопровод мешают западные санкции.