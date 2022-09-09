«Мы не помогаем Украине»: в Бундестаге призвали к диалогу с Россией

Власти Германии должны провести переговоры о возобновлении поставок газа и закончить экономическую войну с Россией, так как уничтожением собственной экономики никак не поможешь Украине. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, пишет Die Welt.
По ее мнению, переговоры необходимы, «даже если нам будет трудно».
«Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией переговоры о возобновлении энергетических поставок, и не важно, по какому трубопроводу», - подчеркнула парламентарий.
Сара Вагенкнехт возложила на немецкие власти ответственность за развязанную экономическую войну с Россией и призвала принять меры для ее завершения дипломатическим путем.
«Не думаю, что, уничтожив собственную экономику, мы сможем закончить эти боевые действия (…) Мы не помогаем Украине, когда ломаем свою экономику и доводим людей до бедности», - считает она.
Вагенкнехт также подчеркнула, что стимулировать усилия правительства по налаживанию отношений с Россией могли бы массовые акции протеста по примеру Франции. Там «желтым жилетам» многого удалось добиться, в том числе и новых мер финансовой помощи, заметила она.
Ранее «Газпром» объявил об остановке газопровода «Северный поток», по которому идут поставки газа в Европу, на неопределенный срок. В компании заявили, что во время техобслуживания единственной рабочей турбины были выявлены неисправности и до их устранения работа газопровода невозможна. При этом обслуживать газопровод мешают западные санкции.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заметил, что предстоящая зима будет сложной, но Берлин к ней хорошо подготовился, запустив угольные электростанции и закачав газ в хранилища.