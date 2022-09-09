СМИ: КНДР пригрозила ядерным ударом в случае опасности

Армия КНДР может нанести по противнику превентивный ядерный удар. Это может произойти в случае, если в Пхеньяне сочтут угрозу со стороны противника неизбежной. Правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын.

Фото: Reuters Reuters

Ранее власти Северной Кореи утвердили закон, в котором провозглашается, что КНДР является ядерным государством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

При этом в новом законе говорится, что государство не будет распространять и передавать ядерное оружие и технологии другим странам.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что США намерены уничтожить ядерную мощь страны, заставить отказаться от права на самооборону и в итоге свергнуть режим в Северной Корее. Однако государство никогда не откажется от ядерного оружия, даже если его будут ждать 100-летние санкции.