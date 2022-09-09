В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
8 часов назад

СМИ: КНДР пригрозила ядерным ударом в случае опасности

Елена Прошина

Армия КНДР может нанести по противнику превентивный ядерный удар. Это может произойти в случае, если в Пхеньяне сочтут угрозу со стороны противника неизбежной. Правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын.

СМИ: КНДР пригрозила ядерным ударом в случае опасности
Фото: ReutersReuters

Ранее власти Северной Кореи утвердили закон, в котором провозглашается, что КНДР является ядерным государством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

При этом в новом законе говорится, что государство не будет распространять и передавать ядерное оружие и технологии другим странам.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что США намерены уничтожить ядерную мощь страны, заставить отказаться от права на самооборону и в итоге свергнуть режим в Северной Корее. Однако государство никогда не откажется от ядерного оружия, даже если его будут ждать 100-летние санкции.

В свою очередь власти Японии считают развитие ядерной программы Северной Кореи угрозой миру и безопасности государства. По словам генсека японского кабмина Хирокадзу Мацуно, шаги Пхеньяна в этом направлении абсолютно неприемлемы.

В мире,Чен Ким,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители