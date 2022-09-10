Чешский министр: ЕС лишится еще одной страны-члена из-за России

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что позиция Венгрии по отношениям с Российской Федерацией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радиостанцию Český rozhlas Plus.
По его словам, позиция Будапешта по санкциям против Москвы значительно отличается от других государств-членов Евросоюза.
"В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", — рассказал чешский министр.
На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза. Бек отметил, что планирует в ближайшие месяцы работать над тем, чтобы удержать Венгрию в фарватере общеевропейской политики.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что установление предлагаемого Европейской комиссией (ЕК) потолка цен на российский газ приведет к незамедлительному прекращению поставок газа из России в Европу.