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1 час назад

Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за РФ

Газета.Ruиещё 4

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что позиция Венгрии по отношениям с Российской Федерацией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радиостанцию Český rozhlas Plus.

Чешский министр: ЕС лишится еще одной страны-члена из-за России
Фото: ReutersReuters

По его словам, позиция Будапешта по санкциям против Москвы значительно отличается от других государств-членов Евросоюза.

"В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", — рассказал чешский министр.

На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза. Бек отметил, что планирует в ближайшие месяцы работать над тем, чтобы удержать Венгрию в фарватере общеевропейской политики.

Европа начала «полную мобилизацию» из-за энергокризиса

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что установление предлагаемого Европейской комиссией (ЕК) потолка цен на российский газ приведет к незамедлительному прекращению поставок газа из России в Европу.

В мире,Петер Сийярто,Еврокомиссия,ЕС,
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