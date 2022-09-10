Politico: союзники в Восточной Европе стали «головной болью» для США

Восточноевропейские члены НАТО истощили военные запасы, что стало головной болью для США, Вашингтон решил предоставить союзникам гранты для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний, пишет издание Politico.
«Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО. <…> Это должно развеять некоторые опасения, особенно в Прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что страны Восточной Европы продолжат избавляться от запасов советской техники, отправляя их на Украину.
Напомним, в США объявили о выделении пакета военной помощи Украине и соседним с ней странам на сумму более двух миллиардов долларов.
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