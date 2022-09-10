Politico: союзники в Восточной Европе стали «головной болью» для США

«Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО. <…> Это должно развеять некоторые опасения, особенно в Прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».