Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования новому королю Соединенного Королевства Карлу III в связи со смертью королевы Елизаветы II, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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Китайский лидер направил в Великобританию послание и выразил «искренние соболезнования британской королевской семье, правительству и народу». Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Китай. Она побывала в Пекине в 1986 году.