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56 минут назад

Лиз Трасс обвинили в лицемерии из-за заявлений о Елизавете II

Елена Прошина

Новоизбранного премьер-министра Великобритании уличили в лицемерии в связи со смертью Елизаветы II, сообщает «РЕН ТВ».

Лиз Трасс обвинили в лицемерии из-за заявлений о Елизавете II
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лиз Трасс, которая ещё несколько дней назад с улыбкой пожимала руку королеве, на деле оказалась ярой ненавистницей монархии. СМИ припомнили ей заявления почти тридцатилетней давности.

«Мы верим в референдумы по важнейшим конституционным проблемам. Мы не верим, что люди рождаются для того, чтобы управлять. Сама идея того, что люди рождены, чтобы править… Что только лишь по праву принадлежности к одному семейству ты становишься главой государства, — это позор!», — говорила Трасс.

Теперь она делает противоположные высказывания. Во время официальной речи премьер едва сдерживала слёзы, назвав Елизавету II скалой, на которой построена современная Великобритания. Политик отметила, что именно Елизавета принесла стране процветание и стабильность.

Новый монарх Великобритании выбрал себе имя

Власти Великобритании объявили место похорон королевы Елизаветы II. Известно, что ее прах будет покоиться в мемориальной часовне на территории Виндзорского замка. Государственные похороны монарха состоятся на десятый день после ее смерти. Похороны королевы начнутся с процессии, которая перевезет ее гроб из Вестминстерского зала в Вестминстерское аббатство, где в 11 часов утра состоится служба в присутствии членов королевской семьи, политических деятелей, приглашенных глав государств.

В мире,Елизавета II,
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