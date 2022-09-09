Лиз Трасс обвинили в лицемерии из-за заявлений о Елизавете II

«Мы верим в референдумы по важнейшим конституционным проблемам. Мы не верим, что люди рождаются для того, чтобы управлять. Сама идея того, что люди рождены, чтобы править… Что только лишь по праву принадлежности к одному семейству ты становишься главой государства, — это позор!», — говорила Трасс.