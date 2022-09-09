Япония отреагировала на заявление КНДР по ядерной программе

Власти Японии считают развитие ядерной программы Северной Кореи угрозой миру и безопасности государства, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно. По его словам, шаги Пхеньяна в этом направлении абсолютно неприемлемы.

«Развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи является угрозой миру и безопасности Японии и международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо», — цитирует слова Мацуно РИА «Новости».

Как отметил представитель правительства Японии, Токио будет работать в тесной координации с Вашингтоном и Сеулом над полной денуклеаризацией КНДР. Он также добавил, что японская сторона продолжит собирать информацию о действиях Северной Кореи по треку ядерной программы.