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20 минут назад

Япония назвала абсолютно неприемлемым развитие ядерной программы КНДР

Газета.Ruиещё 1

Власти Японии считают развитие ядерной программы Северной Кореи угрозой миру и безопасности государства, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно. По его словам, шаги Пхеньяна в этом направлении абсолютно неприемлемы.

Япония отреагировала на заявление КНДР по ядерной программе
Фото: ReutersReuters

«Развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи является угрозой миру и безопасности Японии и международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо», — цитирует слова Мацуно РИА «Новости».

Как отметил представитель правительства Японии, Токио будет работать в тесной координации с Вашингтоном и Сеулом над полной денуклеаризацией КНДР. Он также добавил, что японская сторона продолжит собирать информацию о действиях Северной Кореи по треку ядерной программы.

«Мы продолжим предпринимать всевозможные усилия по сбору и анализу соответствующей информации, проведению разведывательной деятельности, а также намерены тесно взаимодействовать, в частности, с США и Южной Кореей для полной денуклеаризации Северной Кореи», — заключил Мацуно.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея никогда не станет отказываться от ядерного оружия.

В мире,Чен Ким,
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