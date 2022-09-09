Япония отреагировала на заявление КНДР по ядерной программе

Власти Японии считают развитие ядерной программы Северной Кореи угрозой миру и безопасности государства, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно. По его словам, шаги Пхеньяна в этом направлении абсолютно неприемлемы.
«Развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи является угрозой миру и безопасности Японии и международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо», — цитирует слова Мацуно РИА «Новости».
Как отметил представитель правительства Японии, Токио будет работать в тесной координации с Вашингтоном и Сеулом над полной денуклеаризацией КНДР. Он также добавил, что японская сторона продолжит собирать информацию о действиях Северной Кореи по треку ядерной программы.
«Мы продолжим предпринимать всевозможные усилия по сбору и анализу соответствующей информации, проведению разведывательной деятельности, а также намерены тесно взаимодействовать, в частности, с США и Южной Кореей для полной денуклеаризации Северной Кореи», — заключил Мацуно.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея никогда не станет отказываться от ядерного оружия.