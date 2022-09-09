Европа в хаосе: Правительства ЕС опасаются за свое существование

На фоне энергетического кризиса в Европе политики опасаются за свою судьбу, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Politico.

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Как заявил представитель Европейского союза, продолжающийся хаос в энергетической сфере ЕС заставляет нервничать всех лидеров объединения, так как они опасаются политических последствий. По данным издания, невозможность взять под контроль расходы может повлечь за собой всплеск протестов жителей Европы. Поддержка европейцами Киева должна пройти проверку ростом цен и безработицей.

Сегодня Европа борется с рекордной инфляцией, вызванной подорожанием энергоносителей, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине. Жители европейских стран опасаются огромных счетов за отопление предстоящей зимой. Ряд предприятий — от производителей стали до заводов по производству удобрений — прекратили свою работу.