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1 час назад

Европа в хаосе: Правительства ЕС опасаются за свое существование

Елена Прошина

На фоне энергетического кризиса в Европе политики опасаются за свою судьбу, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Politico.

Европа в хаосе: Правительства ЕС опасаются за свое существование
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

Как заявил представитель Европейского союза, продолжающийся хаос в энергетической сфере ЕС заставляет нервничать всех лидеров объединения, так как они опасаются политических последствий. По данным издания, невозможность взять под контроль расходы может повлечь за собой всплеск протестов жителей Европы. Поддержка европейцами Киева должна пройти проверку ростом цен и безработицей.

СМИ сообщили о скорой капитуляции ЕС перед Россией

Сегодня Европа борется с рекордной инфляцией, вызванной подорожанием энергоносителей, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине. Жители европейских стран опасаются огромных счетов за отопление предстоящей зимой. Ряд предприятий — от производителей стали до заводов по производству удобрений — прекратили свою работу.

Напомним, страны Европейского союза приближаются капитуляции перед Москвой на фоне проблем с газом. Евросоюз не в состоянии решить вопрос с поставками топлива. Европа не может положиться на помощь Соединенных Штатов из-за непредсказуемости итогов предстоящих в ноябре выборов в американский Конгресс. Если республиканцы получат большинство, их помощь всей Европе может прекратиться. Это означает, что Европа осталась одна в хаосе.

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