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10 часов назад

На озере в американском штате Луизиана произошел взрыв газопровода

Газета.Ruиещё 1

Взрыв газопровода раздался на озере Лери, находящемся в американском штате Луизиана. Об этом заявил телеканал WGNO со ссылкой на местные власти. В результате взрыва на месте происшествия начался пожар. Как поясняет телеканал, на ликвидацию возгорания потребуется определенное время. Причина взрыва в настоящий момент выясняется. Согласно одной из версий, незакрепленная баржа ударилась о трубопровод, что могло и спровоцировать взрыв. Официальной информации о причине взрыва и пострадавших сейчас нет. На помощь была вызвана береговая охрана Соединенных Штатов. В прошлом году пассажиры оказались заблокированы на борту севшей на мель у Владивостока баржи. Тогда рассматривалась возможность эвакуации посредством вертолета.

На озере в американском штате Луизиана произошел взрыв газопровода
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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