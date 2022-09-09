На озере в американском штате Луизиана произошел взрыв газопровода

Взрыв газопровода раздался на озере Лери, находящемся в американском штате Луизиана. Об этом заявил телеканал WGNO со ссылкой на местные власти. В результате взрыва на месте происшествия начался пожар. Как поясняет телеканал, на ликвидацию возгорания потребуется определенное время. Причина взрыва в настоящий момент выясняется. Согласно одной из версий, незакрепленная баржа ударилась о трубопровод, что могло и спровоцировать взрыв. Официальной информации о причине взрыва и пострадавших сейчас нет. На помощь была вызвана береговая охрана Соединенных Штатов. В прошлом году пассажиры оказались заблокированы на борту севшей на мель у Владивостока баржи. Тогда рассматривалась возможность эвакуации посредством вертолета.