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10 часов назад

Раскрыта дата официального провозглашения Карл III королем

Lenta.ruиещё 2

Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Такую дату раскрыла газета Times.

Раскрыта дата официального провозглашения Карл III королем
Фото: flickr.comflickr.com

До этого издание писало, что Карла III объявят королем в пятницу, 9 сентября.

«Это день, когда Карла официально провозгласят королем», — отмечает газета.

Ранее премьер Великобритании Лиз Трасс сообщила, что принц Чарльз, ставший британским королем после смерти его матери королевы Елизаветы II, взял себе тронное имя Карл III.

Елизавета II скончалась в пятницу, 8 сентября, в Шотландии. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, стоявшего во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В мире,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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