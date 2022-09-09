Раскрыта дата официального провозглашения Карл III королем

Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Такую дату раскрыла газета Times.

До этого издание писало, что Карла III объявят королем в пятницу, 9 сентября.

«Это день, когда Карла официально провозгласят королем», — отмечает газета.

Ранее премьер Великобритании Лиз Трасс сообщила, что принц Чарльз, ставший британским королем после смерти его матери королевы Елизаветы II, взял себе тронное имя Карл III.