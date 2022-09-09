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10 часов назад

Блинкен высказался о смерти Елизаветы II

Lenta.ru

Королева Великобритании Елизавета II была олицетворением особых отношений между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен , пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Блинкен высказался о смерти Елизаветы II
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

Глава Госдепа выразил соболезнования королевской семье, британцам, а также народам Содружества.

«Она была символом прочного альянса между нашими странами, в составе которого они прошли величайшие испытания XX и XXI веков», — высказался он.

Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в Шотландии. Новым королем Великобритании после смерти Елизаветы II стал ее старший сын Чарльз, который взял имя Карл III.

Британский премьер Лиз Трасс заявила, что с уходом из жизни королевы у страны начинается новая эпоха.

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