Страны Европейского союза приближаются капитуляции перед Москвой на фоне проблем с газом, сообщает Sabah.

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По данным издания, Евросоюз не в состоянии решить вопрос с поставками топлива.

«Если вы не находите решения, то сдаетесь», — говорится в статье.

Поражение ЕС будет означать ниспровержение западной системы.

Как считают эксперты, Европа не может положиться на помощь Соединенных Штатов из-за непредсказуемости итогов предстоящих в ноябре выборов в американский Конгресс. Если республиканцы получат большинство, их помощь всей Европе может прекратиться. Это означает, что Европа осталась одна в хаосе. При этом Вашингтон в любом случае не в состоянии удовлетворить потребности европейских стран в газе.

Sabah отмечает, что экономика России не рухнула за короткое время из-за введенных ограничительных мер. Кроме того выяснилось, что Европе российский газ нужен больше, чем Москве европейские деньги. Российские власти смогут найти новых покупателей для своих энергоресурсов, а у Евросоюза вряд ли получится найти себе других поставщиков топлива.