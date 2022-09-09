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31 минуту назад

Киев потребует от России многомиллиардный ущерб из-за спецоперации

Елена Прошина

Украинские власти работают над созданием через ООН «международного механизма», который поможет взыскать с Москвы сотни миллиардов долларов. Эти средства станут компенсацией ущерба, который якобы был причинен в результате проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского министра юстиции Дениса Малюськи.

Киев потребует от России многомиллиардный ущерб из-за спецоперации
Фото: Минобороны РФ/ТАССМинобороны РФ/ТАСС

Назван неожиданный итог спецоперации, которого добился Путин

Резолюцию планируется принять на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре. Отмечается, что она станет основой для международного механизма возмещения ущерба. Для этого Киеву требуется поддержка большинства присутствующих на заседании Генассамблеи стран. После этого, Украина намерена вести переговоры о разработке и ратификации международного договора, в соответствии с которым «должна быть создана международная комиссия для рассмотрения требований о возмещении ущерба пострадавшим лицам и правительству Украины».

Малюська повторил призыв украинских властей к обеспечению доступа к резервам Банка России в размере около $300 млрд, которые уже заморожены в странах G7. Также Киев требует, чтобы власти отдельных стран сообщили, сколько денег российского ЦБ РФ находится у них. Данные средства, а также деньги со счетов российских компаний и предпринимателей Украина предлагает перечислять в специальный фонд.

Отмечается, что в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН резолюции Генеральной Ассамблеи носят рекомендательный характер, потому они не имеют обязательной силы.

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