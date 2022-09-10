В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

Херсонскую область посетили иностранные журналисты

Lenta.ruиещё 3

Херсонскую область с ознакомительным визитом посетили иностранные журналисты. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Херсонскую область посетили иностранные журналисты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, журналисты также побывали в прифронтовом городе Снигиревка Николаевской области.

«Общаясь с ними, мы узнали, что в Европе многие в недоумении, почему они должны жертвовать и помогать стране, которая погрязла в нацизме и коррупции», — сказал Стремоусов.

Он подчеркнул, что иностранцы смогли пообщаться с местными жителями и ознакомиться с реальным положением дел в регионе.

Ранее власти Херсонской области заявили, что будут готовиться к проведению референдума о вхождении в состав России 4 ноября. Стремоусов выразил уверенность, что явка на голосовании составит около 80 процентов.

Согласно статистическим данным, в референдуме о присоединении к России собираются принять участие 74 процента опрошенных жителей Запорожской области и 61 процент респондентов из Херсонской области.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители