Херсонскую область с ознакомительным визитом посетили иностранные журналисты. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

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По его словам, журналисты также побывали в прифронтовом городе Снигиревка Николаевской области.

«Общаясь с ними, мы узнали, что в Европе многие в недоумении, почему они должны жертвовать и помогать стране, которая погрязла в нацизме и коррупции», — сказал Стремоусов.

Он подчеркнул, что иностранцы смогли пообщаться с местными жителями и ознакомиться с реальным положением дел в регионе.

Ранее власти Херсонской области заявили, что будут готовиться к проведению референдума о вхождении в состав России 4 ноября. Стремоусов выразил уверенность, что явка на голосовании составит около 80 процентов.