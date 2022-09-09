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1 час назад

Ким Чен Ын сообщил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия

Газета.Ruиещё 11

Лидер КНДР Кич Чен Ын сообщил, что Северная Корея никогда не станет отказываться от ядерного оружия. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на ЦТАК.

Ким Чен Ын сделал заявление по вопросу ядерного оружия
Фото: ReutersReuters

Ко всему прочему, Северная Корея закрепила статус ядерной державы на законодательном уровне. Подчеркивается, что правительство КНДР решило принять новый закон, закрепляющий за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

Речь о той ситуации, когда Пхеньян посчитает потенциальную угрозу с его стороны неизбежной. Также Ким Чен Ын добавил, что Северная Корея будет и дальше укреплять боеготовность в ядерной отрасли. Каких-либо подробностей или будущих планов со стороны КНДР больше пока не приводится.

В августе стало известно, что КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря на фоне 100 дней правления Юн Сок Ёль. Также летом Ким Чен Ын проводил совещание с военными перед возможными ядерными испытаниями.

В мире,Чен Ким,
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