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1 час назад

Байден оставил запись в книге соболезнований в посольстве Великобритании

Газета.Ruиещё 1

Президент Соединенных Штатов Джо Байден посетил посольство Соединенного Королевства в Вашингтоне где оставил запись в книге соболезнований, открытой в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание "Си-эн-эн" (CNN). Также запись в книге оставила и первая леди США Джилл Байден.

Байден оставил запись в книге соболезнований в посольстве Великобритании
Фото: ReutersReuters

"Она была великой леди. Я просто так рад, что нам удалось с ней познакомиться", - заявил американский президент работникам британского посольства.

Также Байдены написали, что впервые встретились с королевой Елизаветой в 1982 году в составе делегации Сената, направлявшейся в Великобританию. Байден и королева в последний раз разговаривали и видели друг друга во время визита президента в Великобританию в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу ухода из жизни королевы Елизаветы II. Российский глава государства отметил, что с именем королевы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Британии.

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