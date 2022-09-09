Байден оставил запись в книге соболезнований в посольстве Великобритании

Президент Соединенных Штатов Джо Байден посетил посольство Соединенного Королевства в Вашингтоне где оставил запись в книге соболезнований, открытой в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II . Об этом сообщает издание "Си-эн-эн" (CNN). Также запись в книге оставила и первая леди США Джилл Байден .

"Она была великой леди. Я просто так рад, что нам удалось с ней познакомиться", - заявил американский президент работникам британского посольства.

Также Байдены написали, что впервые встретились с королевой Елизаветой в 1982 году в составе делегации Сената, направлявшейся в Великобританию. Байден и королева в последний раз разговаривали и видели друг друга во время визита президента в Великобританию в июне 2021 года.