В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
1 час назад

В гимне Великобритании поменяют слова из-за кончины Елизаветы II

Елена Прошина

В гимне Великобритании изменят слова, сообщает ТАСС со ссылкой на CBS News.

В гимне Великобритании поменяют слова из-за кончины Елизаветы II
Фото: ReutersReuters

Это произойдет на фоне смерти Елизаветы II. Так строки «God Save the Queen» («Боже, храни королеву») заменят на «God Save the King» («Боже, храни короля»).

Британский гимн стал известен после победы принца Чарльза Эдуарда Стюарта над армией короля Георга II в Шотландии в 1745 году, и исполнялся в театрах Лондона.

После смерти Елизаветы II в стране начали реализацию плана «Лондонский мост», который предусматривает алгоритм определенных действия в случае смерти монарха. В его рамках уже объявили о кончине королевы. Сообщение об этом вывесили в траурной рамке на ворота Букингемского дворца, а его официальный сайт стал траурным.

Раскрыто место похорон Елизаветы II

Также власти Великобритании объявили место похорон королевы Елизаветы II. Известно, что ее прах будет покоиться в мемориальной часовне на территории Виндзорского замка. Государственные похороны монарха состоятся на десятый день после ее смерти. Похороны королевы начнутся с процессии, которая перевезет ее гроб из Вестминстерского зала в Вестминстерское аббатство, где в 11 часов утра состоится служба в присутствии членов королевской семьи, политических деятелей, приглашенных глав государств.

В мире,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители