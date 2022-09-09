В гимне Великобритании поменяют слова из-за кончины Елизаветы II

В гимне Великобритании изменят слова, сообщает ТАСС со ссылкой на CBS News.
Это произойдет на фоне смерти Елизаветы II. Так строки «God Save the Queen» («Боже, храни королеву») заменят на «God Save the King» («Боже, храни короля»).
Британский гимн стал известен после победы принца Чарльза Эдуарда Стюарта над армией короля Георга II в Шотландии в 1745 году, и исполнялся в театрах Лондона.
После смерти Елизаветы II в стране начали реализацию плана «Лондонский мост», который предусматривает алгоритм определенных действия в случае смерти монарха. В его рамках уже объявили о кончине королевы. Сообщение об этом вывесили в траурной рамке на ворота Букингемского дворца, а его официальный сайт стал траурным.
Также власти Великобритании объявили место похорон королевы Елизаветы II. Известно, что ее прах будет покоиться в мемориальной часовне на территории Виндзорского замка. Государственные похороны монарха состоятся на десятый день после ее смерти. Похороны королевы начнутся с процессии, которая перевезет ее гроб из Вестминстерского зала в Вестминстерское аббатство, где в 11 часов утра состоится служба в присутствии членов королевской семьи, политических деятелей, приглашенных глав государств.