Трюдо прослезился, объявляя канадцам о кончине королевы Елизаветы II

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прослезился, объявляя по национальному телевидению соотечественникам о смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает ТАСС.

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Он заявил, что воспринял с глубочайшей скорбью сообщение о кончине Елизаветы II и признался, что будет по ней скучать.

"Она была нашей королевой почти половину существования Канады (Канада в 1867 году обрела статус двуязычного доминиона Британской империи. — "Газета.Ru")", — заявил премьер.

Трюдо отметил, что королева в течение 70 лет верой и правдой служила канадцам. А он, в свою очередь, оказался 12-м премьер-министром страны, который удостоился чести встретиться с Елизаветой II.