Трюдо прослезился, объявляя канадцам о кончине королевы Елизаветы II

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прослезился, объявляя по национальному телевидению соотечественникам о смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что воспринял с глубочайшей скорбью сообщение о кончине Елизаветы II и признался, что будет по ней скучать.
"Она была нашей королевой почти половину существования Канады (Канада в 1867 году обрела статус двуязычного доминиона Британской империи. — "Газета.Ru")", — заявил премьер.
Трюдо отметил, что королева в течение 70 лет верой и правдой служила канадцам. А он, в свою очередь, оказался 12-м премьер-министром страны, который удостоился чести встретиться с Елизаветой II.
Он добавил, что королева была мудрой, веселой и отзывчивой женщиной. 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97 году жизни в замке Балморал в Шотландии. Королеву похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка на 10-й день после ее смерти. Новым королем Великобритании по закону станет сын Елизаветы II Чарльз — он взял монаршее имя Карл III.