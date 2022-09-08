В ООН обеспокоились из-за притока оружия в зоны конфликтов

ООН обеспокоена притоком оружия в зоны конфликтов, об этом заявила замгенсека международной организации Идзуми Накамицу на заседании Совбеза по теме поставок западных вооружений Киеву, пишет РИА Новости.

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Идет крупномасштабный приток вооружений в зоны, затронутые конфликтами, выразила она опасения. «Это вызывает множество обеспокоенностей, в том числе по поводу потенциальной утечки поставляемых вооружений», — подчеркнула представитель международной организации.

Ранее заместитель директора информации и печати МИД России Иван Нечаев рассказал, что оружие, поставленное Украине странами Запада, уже появилось на черном рынке.