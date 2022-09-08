В Турции задержали одного из главарей ИГ*

«Президент Эрдоган объявил, что в Турции пойман террорист по имени Абу Зейд, который входит в число руководителей высшего звена ИГ», — пишет агентство.

В мае главарь ИГ Абу аль-Хасан аль-Курейши был задержан турецкими спецслужбами в Стамбуле. Сообщается, что операция проводилась совместно с Национальной разведывательной организацией Турции и с управлением по борьбе с терроризмом.