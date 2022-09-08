В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
22 минуты назад

В Турции задержали одного из главарей ИГ

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании в стране одного из ключевых главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Зейда. Об этом пишет ТАСС.

В Турции задержали одного из главарей ИГ*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент Эрдоган объявил, что в Турции пойман террорист по имени Абу Зейд, который входит в число руководителей высшего звена ИГ», — пишет агентство.

В мае главарь ИГ Абу аль-Хасан аль-Курейши был задержан турецкими спецслужбами в Стамбуле. Сообщается, что операция проводилась совместно с Национальной разведывательной организацией Турции и с управлением по борьбе с терроризмом.

* - организация, запрещенная в России

В мире,Реджеп Эрдоган,Исламское государство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители