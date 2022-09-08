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5 часов назад

В Британии объявили национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II

Илья Родин

В Великобритании начался период национального траура. Предположительно он продлится 10 дней, пишет телеканал Sky News.

В Британии объявлен национальный траур
Фото: ТК РБКТК РБК

Отмечается, что смерть королевы Елизаветы II положила конец самому продолжительному правлению в британской истории. Она также была старейшим главой государства в мире.

По данным телеканала, период траура продлится до похорон, которые состоятся через 10 дней после смерти королевы.

Умерла королева Великобритании Елизавета II

Британские официальные лица выражают слова соболезнования королевской семье. Так, премьер-министр Лиз Трасс заявила, что «смерть королевы - шок для нации и мира, она вдохновляла меня и многих британцев», сообщает РИА «Новости».

Жители Лондона стекаются к Букингемскому дворцу. Люди поют национальный гимн «Боже, храни королеву», дополняет РБК.

Напомним, что после официального провозглашения принца Чарльза королем Карлом III текст гимна изменится на «Боже, храни короля».

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