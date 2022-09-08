В Британии объявлен национальный траур

В Великобритании начался период национального траура. Предположительно он продлится 10 дней, пишет телеканал Sky News.

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Отмечается, что смерть королевы Елизаветы II положила конец самому продолжительному правлению в британской истории. Она также была старейшим главой государства в мире.

По данным телеканала, период траура продлится до похорон, которые состоятся через 10 дней после смерти королевы.

Британские официальные лица выражают слова соболезнования королевской семье. Так, премьер-министр Лиз Трасс заявила, что «смерть королевы - шок для нации и мира, она вдохновляла меня и многих британцев», сообщает РИА «Новости».

Жители Лондона стекаются к Букингемскому дворцу. Люди поют национальный гимн «Боже, храни королеву», дополняет РБК.