В Британии объявлен национальный траур

В Великобритании начался период национального траура. Предположительно он продлится 10 дней, пишет телеканал Sky News.
Отмечается, что смерть королевы Елизаветы II положила конец самому продолжительному правлению в британской истории. Она также была старейшим главой государства в мире.
По данным телеканала, период траура продлится до похорон, которые состоятся через 10 дней после смерти королевы.
Британские официальные лица выражают слова соболезнования королевской семье. Так, премьер-министр Лиз Трасс заявила, что «смерть королевы - шок для нации и мира, она вдохновляла меня и многих британцев», сообщает РИА «Новости».
Жители Лондона стекаются к Букингемскому дворцу. Люди поют национальный гимн «Боже, храни королеву», дополняет РБК.
Напомним, что после официального провозглашения принца Чарльза королем Карлом III текст гимна изменится на «Боже, храни короля».