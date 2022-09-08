Более пяти взрывов прогремели в Херсоне

Более пяти взрывов прогремели вечером в четверг, 8 сентября, в Херсоне , пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным журналистов, взрывы были слышны около 21:50 по московскому времени. При этом в небе над городом следов от ракет не видно. Официального подтверждения работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО) пока не было.