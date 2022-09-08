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5 часов назад

Более пяти взрывов прогремели в Херсоне

Lenta.ruиещё 1

Более пяти взрывов прогремели вечером в четверг, 8 сентября, в Херсоне, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Более пяти взрывов прогремели в Херсоне
Фото: Ilya Galakhov / Global Look PressIlya Galakhov / Global Look Press

По данным журналистов, взрывы были слышны около 21:50 по московскому времени. При этом в небе над городом следов от ракет не видно. Официального подтверждения работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО) пока не было.

В Бердянске прогремел взрыв

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Украинские бойцы запустили семь снарядов в сторону станции.

Кроме того, на территорию завода в населенном пункте Новая Каховка в Херсонской области упала ракета «Точка-У». Еще две ракеты, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), были сбиты силами ПВО российских войск. Украинские военные обстреляли территорию завода крупных электрических машин (ЗКЭМ).

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