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1 час назад

Зеленский вручил Блинкену орден Ярослава Мудрого

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский вручил госсекретарю США Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого третьей степени. Об этом сообщают «Известия».

Зеленский вручил Блинкену орден Ярослава Мудрого
Фото: ReutersReuters

В Киеве прошла встреча президента Украины и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Во время встречи президент вручил Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого III степени, которым он награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», – сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский пригласил нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс посетить Украину. «Мы продолжим активное взаимодействие во всех форматах», – добавил он.

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