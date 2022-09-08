Зеленский вручил Блинкену орден Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский вручил госсекретарю США Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого третьей степени. Об этом сообщают «Известия».
В Киеве прошла встреча президента Украины и госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Во время встречи президент вручил Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого III степени, которым он награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», – сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.
Ранее Владимир Зеленский пригласил нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс посетить Украину. «Мы продолжим активное взаимодействие во всех форматах», – добавил он.