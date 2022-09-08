Зеленский вручил Блинкену орден Ярослава Мудрого

«Во время встречи президент вручил Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого III степени, которым он награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», – сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.