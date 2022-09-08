Новый монарх Великобритании выбрал себе имя

Принц Уэльский Чарльз, старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, стал новым государем Соединенного Королевства после того, как его мать скончалась в возрасте 96 лет. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.
Новому монарху 73 года, он самый пожилой наследник, восходивший на британский престол.
Согласно принятым ранее протоколам, король произнес речь, в которой назвал смерть Елизаветы II «моментом величайшей грусти для него и всех членов семьи».
Премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщила, что Чарльз решил сменить имя. Он будет именоваться Карл III.
Официальное провозглашение Чарльза королем состоится после традиционной церемонии в Сент-Джеймском дворце, пишет «Российская газета».
После церемонии будет также изменен текст британского гимна. Он сменится на «Боже, храни короля».