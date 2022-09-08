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6 часов назад

Стало известно, что принц Чарльз сменил имя при провозглашении королем Великобритании

Илья Родин

Принц Уэльский Чарльз, старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, стал новым государем Соединенного Королевства после того, как его мать скончалась в возрасте 96 лет. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.

Новый монарх Великобритании выбрал себе имя
Фото: TwitterTwitter

Новому монарху 73 года, он самый пожилой наследник, восходивший на британский престол.

Согласно принятым ранее протоколам, король произнес речь, в которой назвал смерть Елизаветы II «моментом величайшей грусти для него и всех членов семьи».

Умерла королева Великобритании Елизавета II

Премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщила, что Чарльз решил сменить имя. Он будет именоваться Карл III.

Официальное провозглашение Чарльза королем состоится после традиционной церемонии в Сент-Джеймском дворце, пишет «Российская газета».

После церемонии будет также изменен текст британского гимна. Он сменится на «Боже, храни короля».

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