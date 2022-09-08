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2 часа назад

Слова гимна Великобритании изменят из-за смерти Елизаветы II

Lenta.ru

Слова в британском гимне изменят в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CBS News.

Слова гимна Великобритании изменят из-за смерти королевы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным журналистов, строки «God Save the Queen» заменят на «God Save the King».

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в четверг, 8 сентября. До этого врачи сообщили, что озабочены состоянием здоровья монарха. Королева находилась под наблюдением медиков в замке Балморал в Шотландии.

Новым королем Великобритании стал 73-летний сын королевы Елизаветы II Чарльз. Он заявил, что смерть матери стала для него «моментом огромной печали», семья, страна и Содружество скорбят.

В мире,Елизавета Королева,
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