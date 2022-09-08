Слова гимна Великобритании изменят из-за смерти королевы

Слова в британском гимне изменят в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CBS News.

По данным журналистов, строки «God Save the Queen» заменят на «God Save the King».

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в четверг, 8 сентября. До этого врачи сообщили, что озабочены состоянием здоровья монарха. Королева находилась под наблюдением медиков в замке Балморал в Шотландии.