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6 часов назад

Черные руки: появилось последнее фото Елизаветы II перед смертью

Popcake.tv

Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы II. Она скончалась в возрасте 96 лет. На престоле она была 70 лет — дольше всех из монархов Великобритании.

Черные руки: появилось последнее фото Елизаветы II перед смертью
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В сети уже появилось последнее фото Елизаветы перед смертью. Она уже сильно сутулилась, а ее руки почернели. Официальной причины названо не было, скорее всего, дело в возрасте. Сказали лишь о том, что она мирно умерла в Шотландии.

Jane Barlow / Getty Images

Новым королем стал принц Чарльз. Он уже сделал заявление по поводу смерти матери и сказал, что весь мир сейчас скорбит по ней. Сегодня ночью принц Чарльз останется в Шотландии, а завтра утром отправится в Лондон. С Елизаветой будет проведен специальный шотландский обряд.

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Напомним, в прошлом году Елизавета потеряла своего супруга принца Филиппа. Возможно, именно эта ситуация подкосила королеву. Она последние месяцы была в Шотландии. Проститься туда с королевой приехали все ее родственники, даже принц Гарри. Его супруга Меган Маркл предпочла остаться дома.

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