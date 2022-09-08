Черные руки: появилось последнее фото Елизаветы II перед смертью

Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы II. Она скончалась в возрасте 96 лет. На престоле она была 70 лет — дольше всех из монархов Великобритании.
В сети уже появилось последнее фото Елизаветы перед смертью. Она уже сильно сутулилась, а ее руки почернели. Официальной причины названо не было, скорее всего, дело в возрасте. Сказали лишь о том, что она мирно умерла в Шотландии.
Новым королем стал принц Чарльз. Он уже сделал заявление по поводу смерти матери и сказал, что весь мир сейчас скорбит по ней. Сегодня ночью принц Чарльз останется в Шотландии, а завтра утром отправится в Лондон. С Елизаветой будет проведен специальный шотландский обряд.
Напомним, в прошлом году Елизавета потеряла своего супруга принца Филиппа. Возможно, именно эта ситуация подкосила королеву. Она последние месяцы была в Шотландии. Проститься туда с королевой приехали все ее родственники, даже принц Гарри. Его супруга Меган Маркл предпочла остаться дома.