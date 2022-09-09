Принц Уильям и Кейт Миддлтон обновили титулы

После известия о смерти королевы Елизаветы II и вступлении короля Чарльза в должность монарха, принц Уильям и Кейт Миддлтон добавили свои новые титулы в социальных сетях. Теперь официальные аккаунты @KensingtonRoyal в Twitter и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) принадлежат «герцогу и герцогине Корноульским и Кембриджским».

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон носили титулы герцога и герцогини Кембриджских, которые были присвоены им Елизаветой II в день их свадьбы — 29 апреля 2011 года. Ожидается, что пара также унаследует титулы принца и принцессы Уэльских. Однако этот титул не перейдет к Уильяму сразу после смерти бабушки, так как он должен быть передан ему государем. Сам король Карл получил титул принца Уэльского в возрасте 9 лет от своей матери.