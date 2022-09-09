Принц Уильям и Кейт Миддлтон обновили титулы

Новый король Великобритании Карл III обратился к нации с первым телевизионным обращением в качестве монарха.

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Он объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским, а также выразил свою любовь младшему сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые, по его словам, продолжают устраивать свои жизни за рубежом.

Принц Уильям также получил титул герцога Корнуолльского, а его супруга, Кейт Миддлтон получила титул герцогиня Корнуолльская. Однако они сохранили за собой прежние титулы.

Титул принца Уэльского всегда присваивается наследникам британского престола. При жизни Елизаветы II этот титул принадлежал принцу Чарльзу, пишет НСН.

Как сообщалось ранее, церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.