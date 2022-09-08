США захотели реформировать Совбез ООН

«Мы должны прийти к консенсусу по разумным и заслуживающим доверия предложениям об увеличении числа членов Совета безопасности. В ходе Генассамблеи в этом месяце президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и я планируем провести широкие консультации по поводу нашей индивидуальной и коллективной ответственности в рамках Устава ООН, в том числе по крайне важным вопросам реформы Совбеза и других органов ООН», — заявила дипломат.