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2 часа назад

Британский трон переходит принцу Чарльзу

Елена Прошина

После смерти королевы Елизаветы II престол Великобритании переходит её старшему сыну принцу Чарльзу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Принц Чарльз официально стал королем Великобритании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

74-летний принц Чарльз рекордно долго ожидал своей очереди на престол. Коронация Елизаветы прошла в 1952 году, когда Чарльзу было всего четыре года. Он оставался наследником престола более полувека. В последнее время ходили слухи, что Чарльз так и не дождётся своего законного права стать королём. Бытует мнение, что из-за своего возраста Чарльз может отречься от престола в пользу своего сына Уильяма.

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Накануне 70-летнего юбилея правления Елизаветы II она составила обращение, в котором поблагодарила англичан и своих родных за оказанную поддержку. Она выразила надежду, что такую же поддержку получит её сын, принц Чарльз, когда придёт его время надеть корону. Елизавета II также указала, что когда это случится, жена Чарльза Камилла получит статус королевы-супруги.

8 сентября, в возрасте 97-лет, ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II.

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