Принц Чарльз официально стал королем Великобритании

74-летний принц Чарльз рекордно долго ожидал своей очереди на престол. Коронация Елизаветы прошла в 1952 году, когда Чарльзу было всего четыре года. Он оставался наследником престола более полувека. В последнее время ходили слухи, что Чарльз так и не дождётся своего законного права стать королём. Бытует мнение, что из-за своего возраста Чарльз может отречься от престола в пользу своего сына Уильяма.