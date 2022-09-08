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6 часов назад

NI: США готовятся повторить на Украине афганский сценарий

FBM.ru

Обозреватель The National Interest Скотт Стргачич полагает, что конфликт на Украине повторяет для США миссия в Ираке и Афганистане.

США приготовили Украине афганский сценарий
Фото: FBM.ruFBM.ru

Автор напоминает, что в августе в Пентагоне решили дать название операции США на Украине по аналогии с другими миссиями, которые проводила американская армия. Например, миссии в Ираке и Афганистане получили названия ”Операция Иракская свобода“, ”Операция несокрушимая свобода” и “Операция Страж свободы”.

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Пока не сообщается, какое название получила операция на Украине, но название операции формально признает усилия США в вооруженных силах на Украине. Какими будут эти усилия, тоже пока не понятно, но, как отмечает автор, то, что получило название начинает жить своей жизнью.

Кроме того, есть все основания полагать, что сохранение либерального мира, “основанного на правилах мирового порядка” все больше зависит от ведения бессрочной войны. Будет ли эта война также включать в себя бессрочные обязательства, а финансирование военных действий органично вписываться в суть внешней политики США, как это было со многими другими конфликтами?

Например, круговая логика присутствия сил США в Сирии заключается в том, что силы США наносят удары по сирийским боевикам в ответ на нападения на американские силы, развернутые там, в первую очередь для сдерживания нападений сирийских боевиков на американские силы.

Новые миссии США придумываются, получают название, обретают смысл, а потом их самосохранение становится целью.

В мире,Армия,Пентагон,
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