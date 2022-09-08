Энергодар и Мелитополь в Запорожской области обесточены

В Энергодаре прекращена подача электроэнергии после обстрела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российскую администрацию города.

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По предварительным данным, подача электроэнергии прекращена также и в Мелитополе.

Ранее в администрации Энергодара заявили, что задержан наводчик БПЛА ВСУ, указавший координаты здания администрации города.

Государственное информагентство РИА «Новости» заявило, что задержанные в августе в Энергодаре Запорожской области украинские наводчики якобы «передавали координаты объектов вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Вооруженным силам Украины».