Энергодар и Мелитополь в Запорожской области обесточены

В Энергодаре прекращена подача электроэнергии после обстрела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российскую администрацию города.
По предварительным данным, подача электроэнергии прекращена также и в Мелитополе.
Ранее в администрации Энергодара заявили, что задержан наводчик БПЛА ВСУ, указавший координаты здания администрации города.
Государственное информагентство РИА «Новости» заявило, что задержанные в августе в Энергодаре Запорожской области украинские наводчики якобы «передавали координаты объектов вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Вооруженным силам Украины».
Работающий охранником на АЭС Олег Морочковский сообщил, что передавать координаты его якобы убедил знакомый, который на сегодняшний день находится на территории Украины. При этом ничего взамен он не получал.