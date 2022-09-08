Раскрыта ошибка Макрона по отношению к Путину

Обозреватель Марк Бодрийе в статье для Boulevard Voltaire рассказал, что глава Франции Эммануэль Макрон допустил серьезную ошибку в общении с президентом РФ Владимиром Путиным. Он не смог понять, что находится в разных «весовых категориях» с российским лидером.
Марк Бодрийе полагает, что французскому лидеру не следовало «играть мускулами» перед Владимиром Путиным.
Автор статьи напомнил, что Макрону необходимо было понять соотношение сил перед тем, как принимать какие-либо решения. Население России более, чем вдвое превышает население Франции, площадь в 26 раз выше. У Москвы огромные запасы разнообразных ресурсов.
Кроме того, считает Бодрийе, необходимо было помнить о шахматных талантах россиян, а Макрон забыл о них.
По мнению аналитика, Путин, как и все русские, хорошо играет в шахматы. С самого начала политической карьеры он «методично двигал пешки, скрывал свою игру, отвлекал внимание оппонента и атаковал, когда нападения меньше всего ждали».
Макрон, уточнил автор статьи, является «человеком момента». Он вовремя пришел к власти, воспользовавшись удачной политической ситуацией. Но в сложное время глава Франции сделал неверный выбор, поставил не на ту сторону, на которую следовало. В результате, за его ошибку расплачивается вся страна.