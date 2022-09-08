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3 часа назад

Названа главная ошибка Макрона в отношениях с Путиным

Илья Родин

Обозреватель Марк Бодрийе в статье для Boulevard Voltaire рассказал, что глава Франции Эммануэль Макрон допустил серьезную ошибку в общении с президентом РФ Владимиром Путиным. Он не смог понять, что находится в разных «весовых категориях» с российским лидером.

Раскрыта ошибка Макрона по отношению к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марк Бодрийе полагает, что французскому лидеру не следовало «играть мускулами» перед Владимиром Путиным.

Автор статьи напомнил, что Макрону необходимо было понять соотношение сил перед тем, как принимать какие-либо решения. Население России более, чем вдвое превышает население Франции, площадь в 26 раз выше. У Москвы огромные запасы разнообразных ресурсов.

Макрон впервые за долгое время позвонил Путину

Кроме того, считает Бодрийе, необходимо было помнить о шахматных талантах россиян, а Макрон забыл о них.

По мнению аналитика, Путин, как и все русские, хорошо играет в шахматы. С самого начала политической карьеры он «методично двигал пешки, скрывал свою игру, отвлекал внимание оппонента и атаковал, когда нападения меньше всего ждали».

Макрон, уточнил автор статьи, является «человеком момента». Он вовремя пришел к власти, воспользовавшись удачной политической ситуацией. Но в сложное время глава Франции сделал неверный выбор, поставил не на ту сторону, на которую следовало. В результате, за его ошибку расплачивается вся страна.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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