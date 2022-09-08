Власти Харьковской области обратились к одной категории граждан

Администрация Харьковской области рекомендовала семьям с детьми на время покинуть опасные районы, где активизировались боевые действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совмин региона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на региональные власти, в Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил. Уточняется, что по всей линии соприкосновения ведутся бои.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступление в Харьковской области в районе Балаклеи, Изюма и Купянска. ВСУ пытались взять в кольцо Балаклею, но ВС России, а также подразделения ДНР и ЛНР отбросили их. Город по-прежнему под контролем российских военнослужащих. На фоне регулярных обстрелов Купянского района власти региона объявили эвакуацию женщин, детей и всех желающих.