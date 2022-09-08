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7 часов назад

Власти Харьковской области рекомендовали жителям покинуть районы боев

Газета.Ru

Администрация Харьковской области рекомендовала семьям с детьми на время покинуть опасные районы, где активизировались боевые действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совмин региона.

Власти Харьковской области обратились к одной категории граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на региональные власти, в Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил. Уточняется, что по всей линии соприкосновения ведутся бои.

ВСУ попытались взять Балаклею в кольцо

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступление в Харьковской области в районе Балаклеи, Изюма и Купянска. ВСУ пытались взять в кольцо Балаклею, но ВС России, а также подразделения ДНР и ЛНР отбросили их. Город по-прежнему под контролем российских военнослужащих. На фоне регулярных обстрелов Купянского района власти региона объявили эвакуацию женщин, детей и всех желающих.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

В мире,Владимир Путин,Верховный суд,
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