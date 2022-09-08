Ситуацию с выдворением украинского посла из Казахстана прояснили

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский в настоящее время находится в отпуске. Слухи об его отставке и/или выдворении из страны не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве РК.

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Отмечается, что в четверг, 8 сентября, в СМИ и каналах появилась информация о мнимом отъезде Врублевского из Казахстана. Журналисты писали, что он покинул республику по требованию властей.

Собеседник агентства отказался подробно комментировать распространившиеся слухи. Он подчеркнул, что посол «в отпуске».

Напомним, что Петр Врублевский получил «известность» в интернете после публикации видео, на котором он признает, что власти Киева стремятся убить как можно больше русских.