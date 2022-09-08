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7 часов назад

В Казахстане внесли ясность в слухи об отставке украинского посла Врублевского

Илья Родин

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский в настоящее время находится в отпуске. Слухи об его отставке и/или выдворении из страны не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве РК.

Ситуацию с выдворением украинского посла из Казахстана прояснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в четверг, 8 сентября, в СМИ и каналах появилась информация о мнимом отъезде Врублевского из Казахстана. Журналисты писали, что он покинул республику по требованию властей.

Украинский посол оскандалился, призывая убивать русских

Собеседник агентства отказался подробно комментировать распространившиеся слухи. Он подчеркнул, что посол «в отпуске».

Напомним, что Петр Врублевский получил «известность» в интернете после публикации видео, на котором он признает, что власти Киева стремятся убить как можно больше русских.

Высказывания дипломата вызвали резкую реакцию властей Казахстана. МИД вручил ему протестную ноту. Врублевский принес официальные извинения.

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