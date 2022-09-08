Когда рухнет «Лондонский мост»: раскрыт план мероприятий на случай смерти Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II в настоящее время находится в Балморале, замке в Шотландии. Рядом с ней находятся наследный принц Чарльз и другие члены правящего семейства. Все они ждут одного - когда правительница закроет глаза. Сразу после этого будет введен в действие план «Лондонский мост», пишет The Guardian.
Собравшиеся закроют глаза правительнице и Чарльз станет королем. Его братья и сестры будут целовать его руки.
Дипломат сэр Кристофер Гейдт, личный секретарь королевы, свяжется с премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс и скажут кодовую фразу «Лондонский мост разрушен». Одновременно сообщения будут отправлены официальным лицам Британского Содружества наций.
Ожидается, что первыми информацию узнают генерал-губернаторы, послы и премьер-министры. Они достанут из ящиков и шкафов заранее подготовленные черные нарукавные повязки. По планете новости разлетятся, впрочем, немногим позднее.
Официальное сообщение будет передано всем мировым СМИ одновременно. Кроме того, из дверей Букингемского дворца выйдет лакей в траурном одеянии и прикрепит к воротам объявление с черной окантовкой.
Многие СМИ Британии заранее подготовились к грустному событию. Редактора радиостанций собрали песни, которые можно использовать во время национального траура. В частности, в них есть песня Haunted Dancehall (Nursery Remix) группы Sabers of Paradise.
Смерть королевы станет ужасающим ударом для страны. Вместе с ней в прошлое уйдет было величие страны. Ее похороны станут реквиемом по старой, доброй Англии, по традициям и имперским планам. Телеканалы будут показывать фильмы о ее правлении. В них она предстанет юной и прекрасной.
Жители страны в течение десяти дней перед похоронами будут упиваться тем, каким было Соединенное Королевство и избегать вопроса о том, каким стало.
Смерть в Балморале предусмотрена в церемонии, так как королева проводит в замке три месяца в году. Ее тело будет перенесено во дворец в Эдинбурге. Гроб будут охранять лучники Королевской роты. Затем его увезет королевский поезд. На всем пути следования люди будут бросать цветы в проходящий состав.
Тем временем «вечный принц» Чарльз будет готовиться к правлению. Прежде всего, он выступит с обращением к нации.
Королем он будет провозглашен только на следующий день после смерти матери, на так называемом «Собрании Владык Духовного и Светского Царства», которое восходит к Витанагемоту, существовавшему свыше тысячи лет назад.
Клерк, старший государственный служащий по имени Ричард Тилбрук, зачитает официальную формулировку: «Принимая во внимание, что Всемогущему Богу было угодно призвать к Своему милосердию нашу покойную Суверенную Леди Королеву Елизавету Вторую, благословенной и славной памяти…».
На пятый день гроб перевезут в Вестминстер-холл, где он будет лежать четыре полных дня. В шествии будут принимать участие родственники королевы, а также, предположительно, ее корги.
С шестого по девятый день страна будет готовиться к похоронам государыни. На десятый день в Великобритании будут закрыты все магазины. Фондовый рынок не откроется.
В 9 утра пробьет Биг Бен. Молоток колокола будет покрыт кожаной накладкой толщиной в семь шестнадцатых дюйма, и он будет звенеть приглушенными тонами.
Когда гроб достигнет дверей Вестминстерского аббатства, в 11 часов, страна погрузится в тишину. На вокзалах прекратят объявления. Автобусы остановятся, а водители выйдут на обочину.
Внутри аббатства поминальную молитву прочитает архиепископ. Во время молитвы вещатели не будут показывать королевские лица. Далее гроб положат на зеленый лафет, который использовался для отца королевы, его отца и отца его отца.