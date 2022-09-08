Когда рухнет «Лондонский мост»: раскрыт план мероприятий на случай смерти Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II в настоящее время находится в Балморале, замке в Шотландии. Рядом с ней находятся наследный принц Чарльз и другие члены правящего семейства. Все они ждут одного - когда правительница закроет глаза. Сразу после этого будет введен в действие план «Лондонский мост», пишет The Guardian.

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Собравшиеся закроют глаза правительнице и Чарльз станет королем. Его братья и сестры будут целовать его руки.

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Дипломат сэр Кристофер Гейдт, личный секретарь королевы, свяжется с премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс и скажут кодовую фразу «Лондонский мост разрушен». Одновременно сообщения будут отправлены официальным лицам Британского Содружества наций.

Ожидается, что первыми информацию узнают генерал-губернаторы, послы и премьер-министры. Они достанут из ящиков и шкафов заранее подготовленные черные нарукавные повязки. По планете новости разлетятся, впрочем, немногим позднее.

Официальное сообщение будет передано всем мировым СМИ одновременно. Кроме того, из дверей Букингемского дворца выйдет лакей в траурном одеянии и прикрепит к воротам объявление с черной окантовкой.

Многие СМИ Британии заранее подготовились к грустному событию. Редактора радиостанций собрали песни, которые можно использовать во время национального траура. В частности, в них есть песня Haunted Dancehall (Nursery Remix) группы Sabers of Paradise.

Смерть королевы станет ужасающим ударом для страны. Вместе с ней в прошлое уйдет было величие страны. Ее похороны станут реквиемом по старой, доброй Англии, по традициям и имперским планам. Телеканалы будут показывать фильмы о ее правлении. В них она предстанет юной и прекрасной.

Жители страны в течение десяти дней перед похоронами будут упиваться тем, каким было Соединенное Королевство и избегать вопроса о том, каким стало.

Смерть в Балморале предусмотрена в церемонии, так как королева проводит в замке три месяца в году. Ее тело будет перенесено во дворец в Эдинбурге. Гроб будут охранять лучники Королевской роты. Затем его увезет королевский поезд. На всем пути следования люди будут бросать цветы в проходящий состав.

Тем временем «вечный принц» Чарльз будет готовиться к правлению. Прежде всего, он выступит с обращением к нации.

Королем он будет провозглашен только на следующий день после смерти матери, на так называемом «Собрании Владык Духовного и Светского Царства», которое восходит к Витанагемоту, существовавшему свыше тысячи лет назад.

Клерк, старший государственный служащий по имени Ричард Тилбрук, зачитает официальную формулировку: «Принимая во внимание, что Всемогущему Богу было угодно призвать к Своему милосердию нашу покойную Суверенную Леди Королеву Елизавету Вторую, благословенной и славной памяти…».

На пятый день гроб перевезут в Вестминстер-холл, где он будет лежать четыре полных дня. В шествии будут принимать участие родственники королевы, а также, предположительно, ее корги.

С шестого по девятый день страна будет готовиться к похоронам государыни. На десятый день в Великобритании будут закрыты все магазины. Фондовый рынок не откроется.

В 9 утра пробьет Биг Бен. Молоток колокола будет покрыт кожаной накладкой толщиной в семь шестнадцатых дюйма, и он будет звенеть приглушенными тонами.

Когда гроб достигнет дверей Вестминстерского аббатства, в 11 часов, страна погрузится в тишину. На вокзалах прекратят объявления. Автобусы остановятся, а водители выйдут на обочину.