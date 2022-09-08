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3 часа назад

Адвокат: Сапегу могут помиловать в Белоруссии до конца года

BFM.RUиещё 1

Россиянку Софью Сапегу, осужденную в Белоруссии за администрирование оппозиционного телеграм-канала, могут помиловать до конца года. Об этом ВВС рассказал адвокат заключенной Антон Гашинский, пишет «Коммерсантъ».

Адвокат: Сапегу могут помиловать в Белоруссии до конца года
Фото: ТАССТАСС

По его словам, первый этап в процедуре помилования уже пройден, а администрация колонии дала положительное заключение. Далее ходатайство Сапеги будет рассматривать комиссия при президенте Белоруссии, пояснил адвокат.

Россиянка Софья Сапега попросила белорусского лидера Александра Лукашенко о помиловании в июне. Она получила 6 лет заключения по обвинению в разжигании вражды и незаконном обращении личных данных.

В мире,Антон Гашинский,Александр Лукашенко,Коммерсант,
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