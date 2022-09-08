Адвокат: Сапегу могут помиловать в Белоруссии до конца года

Россиянку Софью Сапегу, осужденную в Белоруссии за администрирование оппозиционного телеграм-канала, могут помиловать до конца года. Об этом ВВС рассказал адвокат заключенной Антон Гашинский, пишет «Коммерсантъ».

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По его словам, первый этап в процедуре помилования уже пройден, а администрация колонии дала положительное заключение. Далее ходатайство Сапеги будет рассматривать комиссия при президенте Белоруссии, пояснил адвокат.