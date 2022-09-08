В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
1 час назад

Польша хочет возвращения территорий от Чехии

Елена Прошина

В ближайшее время Польша может потребовать от Чехии возвращения территорий. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Польша хочет возвращения территорий от Чехии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание уточняет, что у правительства Польши есть территориальные претензии к Чехии на 368,44 га земли.

«Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах», – сообщает СМИ.

Произошедший в 1958 году раздел привёл к тому, что Польша передала Чехии 1205,9 гектара земли, но вместо них получила 837,46 гектара. Позже Польша назвала эту сделку невыгодной. Примечательно, что в 2005 году Чехия предлагала Польше финансовую компенсацию, но тогда уже Варшава ответила отказом.

На фоне заявлений о возможном требовании о возвращении границ депутат Европарламента от польской партии «Гражданская платформа» Ян Ольбрихт выступил с критикой по поводу этой инициативы. По его мнению, европейским государствам крайне неуместно поднимать подобные вопросы во время продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее правительства Эстонии, Латвии, Литвы и Польши договорились ограничить въезд россиян.

В мире,Европарламент,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители