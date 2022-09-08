Польша хочет возвращения территорий от Чехии

В ближайшее время Польша может потребовать от Чехии возвращения территорий. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Издание уточняет, что у правительства Польши есть территориальные претензии к Чехии на 368,44 га земли.

«Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах», – сообщает СМИ.

Произошедший в 1958 году раздел привёл к тому, что Польша передала Чехии 1205,9 гектара земли, но вместо них получила 837,46 гектара. Позже Польша назвала эту сделку невыгодной. Примечательно, что в 2005 году Чехия предлагала Польше финансовую компенсацию, но тогда уже Варшава ответила отказом.

На фоне заявлений о возможном требовании о возвращении границ депутат Европарламента от польской партии «Гражданская платформа» Ян Ольбрихт выступил с критикой по поводу этой инициативы. По его мнению, европейским государствам крайне неуместно поднимать подобные вопросы во время продолжающегося конфликта на Украине.