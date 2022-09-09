В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
8 часов назад

МАГАТЭ не исключило полной остановки Запорожской АЭС из-за нарушения внешнего питания

ТАССиещё 6

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает вероятной полную остановку единственного работающего реактора Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении Гросси, размещенном в пятницу на сайте регулятора.

МАГАТЭ допустило полную остановку Запорожской АЭС
Фото: ТАССТАСС

"Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, была разрушена в результате обстрела распределительной станции на городской ТЭЦ. Это привело к полному отключению электричества в Энергодаре. Учитывая частые и продолжающиеся обстрелы, восстановление надежного внешнего электроснабжения ЗАЭС маловероятно. МАГАТЭ понимает, что оператор [АЭС], больше не имеющий уверенности в том, что внешнее питание станции будет восстановлено, рассматривает вариант остановки единственного работающего реактора", - утверждается в заявлении.

Видео дня

Регулятор в связи с этим считает, что в таком случае вся ЗАЭС "будет полностью зависеть от аварийных дизельных генераторов, которые будут обеспечивать жизненно важные функции", касающиеся физической и ядерной безопасности станции, в том числе охлаждение энергоблоков. В этих условиях, полагает МАГАТЭ, повторно запустить реакторы без восстановления полного внешнего электроснабжения оператор станции уже не сможет.

Гросси призвал к "немедленному прекращению всех обстрелов" в районе ЗАЭС. "Только это обеспечит безопасность и позволит на постоянной основе восстановить электроснабжение Энергодара и станции. Эти события демонстрируют абсолютную необходимость немедленного создания зоны ядерной безопасности и защиты [вокруг ЗАЭС]. Это единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария", - считает Гросси.

МАГАТЭ во вторник опубликовало доклад, в котором призвало создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности, чтобы предотвратить вызванные боевыми действиями аварии. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что демилитаризация не обеспечит безопасность станции, а поставит ее под угрозу провокаций со стороны украинских сил. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия подробно изучает представленный миссией МАГАТЭ доклад по ЗАЭС, но нужно время, чтобы отреагировать на содержащиеся в нем предложения.

Украинские силовики в последнее время регулярно обстреливают ЗАЭС из тяжелого вооружения. Кроме того, они пытались высадить десант у станции со стороны водохранилища. Одна из таких попыток, по данным Минобороны РФ, была направлена на захват ЗАЭС перед визитом на станцию миссии МАГАТЭ во главе с Гросси, который состоялся 1 сентября.

В мире,Рафаэль Гросси,Василий Небензя,Андрей Руденко,Минобороны России,МИД России,МАГАТЭ,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители