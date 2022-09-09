В НАТО пообещали и дальше поддерживать Украину

Запад продолжит поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Мы и наши партнеры сплотились перед лицом принуждения и угроз со стороны России, налагая на российскую экономику беспрецедентные издержки», — заявил он.

По мнению Блинкена, «Москва использует энергоресурсы в качестве оружия против европейских государств». Однако генсек заверил, что такие шаги не остановят антироссийскую политику Запада. «Мы не бросим европейских друзей», — добавил он.