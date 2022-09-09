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11 часов назад

В НАТО пообещали и дальше поддерживать Украину

Lenta.ruиещё 3

В НАТО пообещали и дальше поддерживать Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Запад продолжит поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Мы и наши партнеры сплотились перед лицом принуждения и угроз со стороны России, налагая на российскую экономику беспрецедентные издержки», — заявил он.

По мнению Блинкена, «Москва использует энергоресурсы в качестве оружия против европейских государств». Однако генсек заверил, что такие шаги не остановят антироссийскую политику Запада. «Мы не бросим европейских друзей», — добавил он.

Ранее Столтенберг рассказал, что в НАТО видят некоторые успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и Харьковом, однако необходимо готовиться к длительной войне, а украинских военных следует обеспечить десятками тысяч комплектов зимней формы.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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