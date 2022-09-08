План действий: как будет жить Британия без Елизаветы II

Британские власти подготовили секретный протокол действий на случай смерти королевы Елизаветы II. В нем подробно расписаны все мероприятия и церемонии после ухода монархини. Об этом пишет портал Robb Report со ссылкой на источники.

Фото: Рамблер Рамблер

В день смерти правительницы секретарь сообщит об ее уходе британским официальным лицам, отправит письма главам ведомств. Будет выпущено заявление о смерти королевы, сайт Елизаветы II окрасится в черный цвет.

Премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс проведет встречу с новым королем. Предположительно, им станет принц Чарльз.

Начнется подготовка к похоронам, которые состоятся через десять дней после смерти. В соборе Святого Павла пройдет поминальная служба.

На второй день будет официально провозглашен новый король. Кабинет министров встретится с новым монархом.

На третий день будет запущена операция с кодовым названием Unicorn. В ее рамках тело королевы доставят из Шотландии в Лондон специальным поездом. В случае, если это будет невозможно по тем или иным причинам, гроб с телом будет направлен воздушным транспортом.

Далее предусмотрено турне нового короля по Соединенному Королевству. Оно начнется на четвертый день в Эдинбурге (Шотландия), продолжится на пятый день в Северной Ирландии. Это обусловлено необходимостью «знакомства» монарха с подданными.

С шестого по девятый день включительно Великобритания будет готовиться к похоронам королевы. Пройдут траурное шествие, репетиция похоронной процессии, церемония прощания с телом.